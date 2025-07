Sternradfahrt der Kirchengemeinden

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde wieder eine Sternradfahrt zu einer der vielen sehenswerten Kirchen im Dekanatsgebiet Donau-Ries angeboten. Ziel war dieses Jahr die St. Marien-Kirche in Bühl. ca. 50 Radfahrbegeisterte trafen sich um von Pfarrer Horst Kohler allerhand wissenswerte über die Kirche und ihre bedeutsame Innenausstattung zu erfahren. Nach einer kurzen Andacht und einem Rundgang über den Friedhof machten sich die Radler noch auf den Weg in den Rieser Hof in Rudelstetten um den Abend bei einer gemütlichen Brotzeit und guten Gesprächen ausklingen zu lassen.

