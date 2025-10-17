Neue Ärzte fürs Ries gesucht: Die Bürgermeister sind gefragt

Was braucht der Mensch für ein gutes Leben? Einen sicheren Ort für sich und seine Familie. Einen Arbeitsplatz, der angemessen bezahlt wird. Vielleicht noch eine Kita, eine Schule, sozialen Anschluss. Vor allem aber braucht der Mensch eine gute medizinische Versorgung. Im Ries ist die in den vergangenen Wochen schlechter geworden.

Denn gleich drei Praxen schließen oder verlassen den Krater: Dr. Bettina Kehrle und das Mediziner-Ehepaar Nordmo kehren dem Ries den Rücken zu, Dr. Roland Sonnenfroh schließt seine Praxis in Oettingen. Selbstverständlich hat jeder Arzt das Recht, für sich, sein Leben und seine Familie diese Entscheidung zu treffen - so wie es auch jeder andere Berufstätige oder Selbstständige hat. Fakt ist, dass sich jetzt tausende Patientinnen und Patienten einen neuen Hausarzt suchen müssen. Viele bestehende Praxen sind aber schon am Limit, können kaum mehr Menschen aufnehmen.

Fehlende Hausärzte: Kommunikation muss von den Rathäusern ausgehen

Weshalb eine Lösung her muss, und zwar schnell. Nur: Wie begeistert man Ärzte fürs Ries? Diese Frage sollten sich in diesen Tagen die Kommunalpolitiker stellen. Nein, am Ende können die Bürgermeister keine Ärzte anstellen. Aber: Sie können für ihre Gemeinde werben. Sie können dafür sorgen, dass all die anderen Standortfaktoren erfüllt sind und beispielsweise ausreichend Kita- oder Hort-Plätze bereitstellen. Und sie können mit den ansässigen Ärzten immer wieder das Gespräch suchen, zuhören, wenn es Probleme gibt, vermitteln und helfen, Lösungen zu finden.

Kommunikation ist oft der Schlüssel zum Erfolg, bei diesem Thema ganz besonders. Und zwar eine Kommunikation, die von den Rathäusern ausgeht. Es gibt glücklicherweise Bürgermeister, die das schon erkannt und das Thema zur Chefsache gemacht haben. Wer aber noch immer in seinem Amtszimmer darauf wartet, dass ein Arzt mit Problemen bei ihm anklopft, schätzt die Bedeutung einer guten hausärztlichen Versorgung für seine Gemeinde falsch ein.