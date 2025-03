Bürgerversammlung in Harburg: Hier entstehen neue Baugebiete

Die Stadt Harburg will in diesem Jahr erneut viel Geld in die Hand nehmen, um neue Baugebiete zu schaffen. Interessierten aus der Kommune, aber auch Auswärtigen, soll damit Möglichkeiten geboten werden, Wohneigentum zu schaffen. Ein erster Schritt hierzu ist die relativ zeitnahe Erschließung von drei neuen Wohngebieten in der Kernstadt sowie im Stadtteil Hoppingen. Bürgermeister Christoph Schmidt hat in der Bürgerversammlung am Dienstagabend im Gasthaus Zum Straußen den aktuellen Stand der Planungen vorgestellt.

