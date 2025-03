Bürgerversammlung in Wallerstein: Neuer Platz fürs Ärztehaus?

Nach wie vor ist die Haushaltssituation der Gemeinde Wallerstein klamm: Darauf stimmte Wallersteins Kämmerer Nico Hoffmann die Zuhörerschaft bei der jüngsten Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle ein. In der nächsten Zeit müsste man daher die Investitionen zurückschrauben, fuhr Bürgermeister Georg Stoller fort. Besonders schmerzhaft hat das die Gemeinde zuletzt bei den Kanalsanierungen in Ehringen zu spüren bekommen: Für das vorschnelle Handeln bei Kreditaufnahmen entschuldigte sich der Bürgermeister bei der Kommune. „Wir hätten uns als Gemeinderat mehr Zeit lassen können. Es war sinnvoll, aber eine Schnellschussaktion“, sagte er.

