Bundesmittel stärken lokale Krankenhäuser: Vorteile für den Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries

Geld aus Berlin für die Krankenhäuser: So profitieren die Menschen im Landkreis

Auch die zwei Kliniken in Nördlingen und Donauwörth schreiben rote Zahlen. Wo man sparen kann und wo nicht.
Von Martina Bachmann
    • |
    • |
    • |
    Der Bund will die Kliniken in Deutschland mit Milliardenhilfen unterstützen. Auch die Krankenhäuser im Landkreis schreiben rote Zahlen.
    Der Bund will die Kliniken in Deutschland mit Milliardenhilfen unterstützen. Auch die Krankenhäuser im Landkreis schreiben rote Zahlen. Foto: Barbara Wild (Symbolbild)

    80 Prozent der bayerischen Krankenhäuser haben zu Jahresbeginn rote Zahlen geschrieben. Dazu gehören auch die Kliniken im Landkreis Donau-Ries. Umso positiver ist da die Nachricht, dass die Bundesregierung Milliardenhilfen für die Kliniken in Deutschland auf den Weg bringen will. Doch welche Auswirkungen hat die schlechte Finanzlage der Krankenhäuser ganz konkret auf die Patienten? Und welche Vorteile hat es für die Menschen im Landkreis Donau-Ries, wenn der Bund jetzt eingreift?

