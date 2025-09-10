Geld aus Berlin für die Krankenhäuser: So profitieren die Menschen im Landkreis

80 Prozent der bayerischen Krankenhäuser haben zu Jahresbeginn rote Zahlen geschrieben. Dazu gehören auch die Kliniken im Landkreis Donau-Ries. Umso positiver ist da die Nachricht, dass die Bundesregierung Milliardenhilfen für die Kliniken in Deutschland auf den Weg bringen will. Doch welche Auswirkungen hat die schlechte Finanzlage der Krankenhäuser ganz konkret auf die Patienten? Und welche Vorteile hat es für die Menschen im Landkreis Donau-Ries, wenn der Bund jetzt eingreift?
Landkreis Donau-Ries
