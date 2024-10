Café Radlos muss schließen - so geht es am Standort weiter

In der Nördlinger Gastronomie steht eine weitere Veränderung an: Ein Lokal mit großer Tradition muss schließen, das Radlos macht zu. Doch am Standort geht es weiter, allerdings mit neuem Pächter und neuem Konzept.

