Kleinbrand durch Chinaböller in Altkleidercontainer

Ein Altkleidercontainer ist am Freitagabend in Nördlingen wohl gezielt in Brand gesetzt worden. Kurz nach 18 Uhr rauchte der Container in der Straße „Am Hohen Weg“, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Die konnte den Kleinbrand schnell löschen, sodass nur ein geringer Schaden in Höhe von rund 50 Euro entstand. Eine bislang unbekannte Frau hatte zuvor scheinbar zwei männliche Jugendliche gesehen, die Chinaböller in den Container geworfen haben. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die bislang unbekannte Frau, sollen mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (fka)

Altkleidercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis