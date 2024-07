Historische Orgel in Christgarten nach Siebenschläfer-Schäden wiederhergestellt

Über vier Jahre lange hat die wertvolle kleine historische Orgel in der Kartäuser-Kirche in Christgarten geschwiegen. Eigentlich „putzige“ Siebenschläfer, die wahrscheinlich über die Glockenseilöffnung ins Innere der Kirche eingedrungen waren, haben die Orgel schlichtweg lahmgelegt. Und wie! Der Orgelbauer Michael Kraus berichtete bei der Orgelübergabe, wie schlimm die Schäden wirklich gewesen sind: „Drei Register waren komplett ausgehölt, viele Pfeifen waren voll mit Kot und Käfern. Alle Ventile waren durch den Urin der Tiere verklebt.“ Und sogar der Balg hatte Schaden genommen. Pfarrerin Karin Schedler hat schon seit langem „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, um diesen für die wunderschöne Kirche untragbaren Zustand zu beenden. Natürlich ging und geht es wie immer ums Geld.

