In Christgarten soll der Verkehr mit einer neuen Methode kontrolliert werden

Plus Die Kreisstraße rund um Christgarten wird von Motorradfahrern gern genutzt. Weil Anwohner über Lärm klagen, soll eine neue Form der akustischen Überwachung eingesetzt werden.

Von Verena Mörzl

Die kurvenreichen Straßen rund um das Örtchen Christgarten im Landkreis Donau-Ries sind bekanntlich eine beliebte Ausflugsstrecke für Motorradfahrer. Die Lage im Talkessel sorgt allerdings auch dafür, dass Motorengeräusche deutlich verstärkt werden. Wie berichtet, fühlen sich Anlieger gerade an Wochenenden und Feiertagen vom Lärm gestört, andere Verkehrsteilnehmer beklagen rücksichtsloses Fahrverhalten. Gemeinsam mit Vertretern des Landkreises soll nun eine neue Form der Messung eingeführt werden. Ein Vor-Ort-Termin mit der Polizei zeigt außerdem auf, welche Tücken es auf der Strecke gibt und dass so mancher Motorradfahrer den Lärmschutz gezielt ausbaut.

Es ist früher Nachmittag an Mariä Himmelfahrt, ein schwülwarmer Augusttag. Feiertage sind auf der Kreisstraße DON1 zwischen Aufhausen und Ederheim durch Christgarten prädestiniert für Ausflugsfahrten, vor allem auf dem Motorrad. Nachdem mehrere Motorradfahrer an der Kirche vorbeifahren, ist sich einer der Verkehrspolizisten sicher: Einer hat den DB-Killer ausgebaut. Die Vorrichtung, die eigentlich Lärm reduzieren sollte, wurde also entfernt. Eine Manipulation am Fahrzeug, die unter anderem ein Bußgeld nach sich ziehen könnte.

