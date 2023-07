Rücksichtlose Motorradfahrer machen den Gemeinden um Christgarten zu schaffen

Von Verena Mörzl - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Menschen aus dem Kartäusertal berichten von gefährlichen Situationen und einem Wunder, weil sich in dem Kurvenreich nicht mehr Unfälle ereignen. Ein Besuch.

Sofie Fröhlich stand schon in ihrem kleinen Hof in Christgarten und versuchte, die Motorradfahrer mit abwinkender Hand zum langsamen Fahren zu bewegen. Gerade an schönen Sommerabenden und am Wochenende ist der Verkehrslärm in dem kleinen Ort im Kartäusertal kaum auszuhalten. Die 75-Jährige lebt dort schon ihr ganzes Leben lang und hat sogar den Eindruck, dass der Lärm zuletzt zugenommen hat. Doch ihre Gesten würden rein gar nichts nützen, erzählt sie in dieser Woche an ihrem Esstisch, an dem mäßig fahrende Verkehrsteilnehmer lediglich Hintergrundgeräusche sind. Es bringe nichts, nein, teilweise seien sie sogar so frech und würden zurückwinken, sagt sie. Ederheims Bürgermeisterin Petra Eisele kennt die Sorgen, nicht nur aus Christgarten, sondern auch aus Hürnheim und Ederheim. Die Folgen rücksichtsloser Motorradfahrer hat kürzlich auch der Forheimer Bürgermeister selbst erfahren müssen.

Die Strecke auf der Kreisstraße zwischen Aufhausen und Ederheim ist nicht nur kurvenreich, im Kartäusertal handelt es sich um das Kurvenreich schlechthin. Sonntagsfahrer, Spazierfahrer, Rennfahrer und Poser - schon immer wurden sie von den Kurven angezogen. Aber es gibt auch die andere Seite. Anlieger, die nicht mehr überholen, nicht einmal langsam fahrende Verkehrsteilnehmer. Sie befürchten, dass sie sonst einem die Kurve schneidenden Motorradfahrer begegnen könnten. Anlieger, die langsam und ganz rechts fahren, sodass ja nichts passiert. Das schildert Ederheims Bürgermeisterin Petra Eisele. Beschleunigt werde mitunter schon am Ortsausgang in Ederheim, was auch dort zu Beschwerden führe. Das Hauptproblem seien die sonnigen Wochenenden. Jedes Mal, wenn die Sirene heult, denkt Eisele sofort an die kurvenreiche Strecke oder die Hürnheimer Kreuzung. Es sei eine ständige Gefahr und ohnehin ein Wunder, dass nicht mehr passiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .