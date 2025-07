Bundestag: Christoph Schmid gibt Arbeitsschwerpunkte bekannt

„Friedenssicherung, Entwicklungszusammenarbeit und weltoffener Wirtschaftsstandort Deutschland“ – der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid gibt seine Arbeitsschwerpunkte für die 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages bekannt Drei Ausschüsse bilden in den kommenden vier Jahren den Schwerpunkt der Arbeit von MdB Christoph Schmid im Deutschen Bundestag. Er darf in der Funktion als neu gewählter stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher der SPD Bundestagsfraktion seine Arbeit im Verteidigungsausschuss weiterführen und freut sich auf die neuen Aufgaben, die im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Tourismusausschuss auf ihn zukommen.

Christoph Schmid wird in drei Ausschüssen tätig sein

24 ständige Ausschüsse hat der 21. Deutsche Bundestag. In drei davon wird MdB Christoph Schmid in den kommenden vier Jahren als ordentliches Mitglied mitarbeiten. „In drei Ausschüssen als Vollmitglied mitzuarbeiten, ist natürlich eine große Herausforderung,“ so Schmid. Er sei jedoch optimistisch, dass er diese mit der Unterstützung seines Teams gut meistern werde. Seine Berichterstattungen hat der Abgeordnete bewusst gewählt und aufeinander abgestimmt: „Bei vielen Ausschüssen gibt es inhaltliche Überschneidungen und ich finde es wichtig, die verschiedenen Sichtweisen miteinander zu verbinden und die einzelnen Themengebiete und Ressorts dort miteinander zu verknüpfen, wo es sinnvoll und nötig ist.“ „Im Verteidigungsausschuss kann ich quasi einfach weiterarbeiten: Ich bin zum Beispiel wieder für die Luftwaffe und den Indo-Pazifischen Raum zuständig und kann hier meine Erfahrung und mein Fachwissen aus den letzten Jahren nutzen und einbringen,“ so der Abgeordnete.

Als zweiten Ausschuss hat sich der Abgeordnete für den ‚Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung‘ entschieden. Mit einem thematischen Schwerpunkt bei Friedenssicherung und Stabilisierung und für Jugendliche, Kinder und Bildung bringt Schmid seine Expertise als Verteidigungspolitiker ein und möchte als Bindeglied zwischen den Ausschüssen dienen. Regional ist der Abgeordnete im Ausschuss für große Teile Afrikas und Asien zuständig, verantwortet dort aber auch alle internationalen Einsätze der Bundeswehr, die in diesem Ausschuss mitberaten werden. „Eine tolle Schnittstelle zwischen dem Ausschuss und Schwaben gibt es sogar auch, und zwar über das von Landrat Stefan Rößle koordinierte Projekt ‚1000 Schulen für unsere Welt‘.‘ freut sich Christoph Schmid. Vorrangig für die Arbeit im Tourismusausschuss ist für Schmid, sich um den Tourismus in Deutschland zu kümmern und sich hier für seinen Wahlkreis und sein Betreuungsgebiet im Allgäu und in Nordschwaben einzusetzen. Im Ausschuss ist er für Kur-, und Heilbäder, Geoparks und Freizeitparks zuständig und freut sich auf den Austausch vor Ort und mit den Verbänden und Vereinigungen. (AZ)