Landratswahl: Claudia Marb soll für CSU ins Rennen gehen

Kreisvorstand und Kreistagsfraktion der CSU haben sich am Donnerstagabend bei einer gemeinsamen Sitzung in Wemding mit großer Einigkeit für die 51-jährige Claudia Marb aus Rain am Lech als Kandidatin der Christsozialen für die Landratswahl am 8. März 2026 ausgesprochen. Das hat unsere Redaktion aus zuverlässiger Quelle erfahren. Marb ist seit 2020 Stellvertreterin des amtierenden Landkreischefs Stefan Rößle, der bekanntlich nach 24 Amtsjahren im kommenden Jahr nicht noch einmal antreten wird.

In ihrer Heimatstadt ist sie zudem Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes. Sie ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Dem Vernehmen nach war in die Kandidatenfindung auch der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder eingebunden. Die offizielle Nominierung durch die Kreis-CSU soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Delegiertenversammlung erfolgen.

Nachfolge von Stefan Rößle: Claudia Marb will kandidieren

Im Vorfeld war als möglicher Kandidat für die Rößle-Nachfolge parteiintern immer wieder der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler aus Donauwörth genannt worden. Dieser ließ jedoch nach Informationen unserer Redaktion kein gesteigertes Interesse erkennen, das kommunalpolitisch wichtigste Amt im Landkreis anzustreben. Er sieht seinen Schwerpunkt weiterhin in der Landespolitik.

Veränderungen gibt es auch an der Spitze der CSU/AL-JB-Kreistagsfraktion. Für den langjährigen Fraktionschef Ulrich Lange wird Steffen Höhn aus Nördlingen neuer Fraktionsvorsitzender. Lange gibt das Amt wegen seiner Verpflichtungen als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ab. Darüber hinaus soll neben Reinhold Bittner der Reimlinger Bürgermeister Jürgen Leberle weiterer stellvertretender Fraktionsvorsitzender werden. Er löst Peter Schiele ab.