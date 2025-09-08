Landratswahl: Harburgerin Claudia Müller tritt für die SPD an

Nach der CSU und den Freien Wählern haben nun auch die Sozialdemokraten im Landkreis Donau-Ries ihre Landratskandidatin benannt. Wie erwartet, handelt es sich dabei um die SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Claudia Müller. Der Unterbezirksvorstand hat sich am Sonntagabend in Wemding einstimmig auf die 54-jährige Harburgerin verständigt. Die offizielle Nominierung soll im Rahmen eines Parteitages am 11. Oktober erfolgen. Müller ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Beruflich leitet die studierte Bauingenieurin eine Abteilung in einem mittelständischen Planungsbüro mit Schwerpunkt kommunale Infrastruktur.

Vorgeschlagen wurde Müller vom Unterbezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid, der sie unter den Sozialdemokraten im Kreis als „die am besten geeignetste Kandidatin für das Amt“ bezeichnete. „Wir brauchen jemand, der den Landkreis Donau-Ries weiter voranbringt, der freilich insgesamt gut dasteht. Dies liegt aber nicht allein an einer guten Kreispolitik, sondern nicht zuletzt an der starken Wirtschaft und der gesamten Bürgerschaft“, sagte Schmid.

Claudia Müller will Landrätin im Landkreis Donau-Ries werden

In ihrer gut 20-minütigen Vorstellungsrede machte Claudia Müller deutlich, was aus ihrer Sicht in der nächsten Wahlperiode des Kreistages und mit ihr als neue Landrätin geschehen müsse. Ganz oben auf der Agenda stehe eine Politik, um den kommenden Herausforderungen begegnen zu können. „Wir dürfen kein Stefan-Rößle-Gedächtnismuseum aufbauen“, sagte Müller. Soll heißen: Man dürfe sich nicht auf den Erfolgen des amtierenden Landkreischefs ausruhen und dessen Erbe lediglich verwalten. Vielmehr seien neue, in die Zukunft gerichtete Entscheidungen gefragt. Dazu gehöre für sie eine effiziente Verwaltung, gestützt auf Digitalisierung, mit der viele Abläufe und Entscheidungsprozesse erleichtert werden könnten. Erste Ansätze gebe es bereits in der Kreisbehörde. Diese gelte es fortzuentwickeln. Ihr Anliegen sei es, papierlos Behördengänge zu erledigen, was nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Erleichterungen bringen würde.

Viel Wert lege sie als Sozialdemokratin darüber hinaus auf das Soziale. Wenn häufig beklagt werde, die Sozialleistungen seien zu hoch, könne sie dies nur bedingt teilen. Die 16 Millionen Euro im aktuellen Kreishaushalt für das Soziale halte sie bei einem Etatvolumen von über 200 Millionen für nicht zu üppig. Nicht vergessen werden dürfe, dass der Bund einen Großteil der Ausgaben wieder erstatte und den Kreis entlaste.

Claudia Müller lenkt Blick auf die Stellen im Landratsamt

Ein weiteres Anliegen sei ihr der gelegentlich auch öffentlich kritisierte hohe Personalbestand des Landratsamtes. Unter der Ägide von Stefan Rößle habe es in diesem Bereich eine massive Stellenmehrung gegeben, stellte Müller fest. Sie wolle dies nicht pauschal verurteilen. Dennoch gelte es, sich künftig die personellen Notwendigkeiten genau anzuschauen. Es gehe ihr dabei nicht darum, Beschäftigte zu entlassen. „Aber an der einen oder anderen Stelle ausscheidende Mitarbeiter nicht mehr zu ersetzen, wäre eine sinnvolle Möglichkeit, Personalmehrungen mit den entsprechenden Ausgaben einzudämmen“, so die Sozialdemokratin.

Thema Kreisfinanzen: Hier sieht Claudia Müller die Kommunen bei der Kreisumlage an einer Belastungsgrenze. Die Umlage dürfe nicht weiter steigen, auch wenn der Bezirk Schwaben bereits angedeutet habe, im Jahr 2026 erneut die Bezirksumlage anheben zu müssen. Auf die Frage unserer Redaktion, wie der Landkreis diese Mehrkosten kompensieren wolle, ohne nochmals über eine Kreisumlagenerhöhung nachzudenken, meinte Müller: „Da gilt es, an anderer Stelle im Haushalt nach Einsparungsalternativen zu suchen.“

Kämen dafür vielleicht die angedachten Geopark-Infozentren infrage? „Wir brauchen begleitend für unseren Unesco Global Geopark schon solche Zentren. Ob es gleich mehrere sein müssen, ist durchaus zu hinterfragen.“ Müller weiter: „Um hier weiter vorzukommen, benötigen wir erst einmal ein Gutachten, das entsprechende Möglichkeiten aufzeigt.“ Sie gehe inzwischen allerdings nicht mehr davon aus, dass dieses noch in der laufenden Wahlperiode vorliegen werde. Oettingens Rathauschef Thomas Heydecker sagte Müller im Namen der SPD-Bürgermeister im Landkreis deren volle Unterstützung für ihre Kandidatur zu. Nördlingens 2. Bürgermeisterin Rita Ortler attestierte ihr Kompromiss- und Teamfähigkeit, diplomatisches Geschick sowie analytisches Denken. Beste Voraussetzungen für eine künftige Landrätin.