Koalition mit der AfD? CSU-Ortsvorsitzende würde „sofort alle Ämter niederlegen“

Prominente Parteiaustritte und Demos in deutschen Großstädten: Die Migrationsdebatte im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche bewegt viele Menschen. Insbesondere steht die Union in der Kritik, viele werfen Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor, dass die AfD für seinen Antrag gestimmt hat. Die CSU-Basis im Ries sieht das anders. Doch die Kommunalpolitiker machen auch klar: Eine Koalition mit der AfD darf es aus ihrer Sicht nicht geben.

