Marktoffingens Bayernliga-Damen holen erste Auswärtspunkte

Plus Die Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen setzen sich mit 3:2 gegen den ASV Dachau durch. Starke Nerven verhelfen den Rieserinnen zum Sieg im Tiebreak.

Im letzten Spiel vor der Pause haben sie ihn doch noch geholt: den ersten Auswärtssieg der Marktoffinger Bayernliga-Volleyballerinnen, verpackt als vorzeitiges "Volleyball-Weihnachtsgeschenk" in Form eines 3:2-Tiebreak-Krimis gegen den ASV Dachau. Bis der Sieg feststand und sich Trainer und Spielerinnen jubelnd in den Armen lagen, musste die FSV-Delegation durch eine mehr als zweistündige Volleyball-Achterbahnfahrt. Auf einen grandiosen Auftakt und die zwischenzeitliche 2:0-Satzführung folgte eine Schwächeperiode von Marktoffingen, in der sich die Dachauer Damen stark steigerten und zum 2:2 ausgleichen konnten. Marktoffingens Trainer Sebastian Stadali konnte aber im entscheidenden fünften Satz nochmals die mentale Stärke seiner Mannschaft wachrufen.

