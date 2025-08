In Oettingen ist am Samstag zwischen 10 und 11 Uhr ein blaues Damenfahrrad der Marke Durrkopp gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Das unversperrte Rad war vor der Videothek in der Hofgasse abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0090881/2956-0. (AZ)

