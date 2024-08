Internationales Violinfestival in Oettingen

Musikliebhaber der Region haben sich diesen Termin bereits vorgemerkt: die Festivalwoche des Internationalen Violinfestivals im Residenzschloss Oettingen. Vom 26. August bis 1. September ist es wieder so weit: Mit Julia Galić, Christine Busch (beide Violine) und Bonian Tian (Violoncello) kommen renommierte Dozentinnen und Dozenten nach Oettingen. In der kleinen Residenzstadt am Nordrand des Rieses zieht dann für eine Woche internationales Flair ein, wenn Studenten aus aller Welt zu den Meisterkursen anreisen. Während die Musikstudierenden tagsüber fleißig an Wettbewerbs- oder Auftrittsstücken feilen, freut sich das Publikum auf die abendlichen Konzerte. Dort präsentieren sich nicht nur die Dozenten als Meister ihres Fachs.

Unterstützt werden Lehrer und Studenten durch zwei bei zahlreichen Wettbewerben ausgezeichnete und erfahrene Pianistinnen: die in Kiew geborene Katharina Khodos und die Russin Tatiana Chernichka. Beide verstehen es, das Violinen- und Cellospiel mal leidenschaftlich, mal zurückhaltend zu ergänzen und den Stücken ihre ganz persönliche Note zu verleihen. Dass die Künstler die einzigartige Konzertatmosphäre des herrlichen barocken Festsaals im Schloss zu schätzen wissen, merkt man an ihrer Spielfreude.

Constanze Quartett zum Auftakt

Neben den Dozenten sind auch die Gastkünstler hochkarätig, sodass die Veranstalter des Violinfestivals auch in diesem Jahr zu einem abwechslungsreichen und herausragenden Programm einladen können. Zum Auftakt am Montag wartet das Constanze Quartett aus Mozarts Geburtsstadt Salzburg auf. Die vier Musikerinnen aus unterschiedlichen Nationen Emeline Pierre (Violine), Sara Mayer (Violine), Elen Guloyan (Viola) und Julia Ammerer-Simma (Violoncello) lassen Werke von Joaquín Turina, Joseph Haydn und Fanny Mendelssohn im Schlosssaal erklingen. Einen „Saitenzauber“ vollführen Harfenistin Silke Aichhorn und Geigerin Martina Trumpp am Dienstagabend mit Stücken von Bach, Biber, Paradis, Spohr und weiteren Komponisten. „Short Stories“ wird das Trio Vier am Mittwoch erzählen. Neben Werken von Anouar Brahem, John Zorn und Caroline Shaw bringen Rebekka Wagner (Violine), Sophia Schulz (Violoncello) und Stephan Goldbach (Kontrabass) auch etwas aus eigener Feder mit.

Der Donnerstagabend ist für die Dozenten des Festivals - Julia Galić, Christine Busch und Bonian Tian – und ihr vielseitiges Programm reserviert. Mit ihrem Kammer-Jazz-Programm „Relaxin’ in Ireland“ entführen die Brüder Julian und Roman Wasserfuhr (Trompete beziehungsweise Klavier) gemeinsam mit dem Cellisten Jörg Brinkmann auf die Grüne Insel im Nordatlantik. Faszinierend sind auch die Abschlusskonzerte der jungen Talente am Ende der Festivalwoche. Dort zeigen die Teilnehmer der Meisterkurse ihr Können und beweisen, dass von ihnen auch in Zukunft noch zu hören sein wird.

Tickets und weitere Informationen: Tourist-Information Oettingen Schloßstraße 36 86732 Oettingen i. Bay. Tel. 09082-709 52 tourist-information@oettingen.de www.violinfestival-oettingen.de