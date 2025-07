Das ist das Programm zum Feuerwehrfest in Balgheim

150 Jahre gibt es die Feuerwehr Balgheim schon – und das wird am kommenden Wochenende ausführlich gefeiert. Von 1. bis 3. August erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm. Los geht‘s am Freitag um 21 Uhr mit der Bayern 1 Disco. An der Abendkasse kosten die Tickets 11 Euro, Einlass ist ab 20 Uhr.

Am Samstag findet der Kindernachmittag statt, außerdem um 14 Uhr eine große Schauübung mit den Feuerwehren und dem Rettungsdienst. Um 17 Uhr wird den Toten gedacht, danach spielt die Musikkapelle Deiningen bei freiem Eintritt ab 18.30 Uhr zum Bayerischen Abend auf. Schon um 8 Uhr geht es am Sonntag weiter, wenn die Baldinger Feuerwehr die Vereine empfängt, anschließend wird um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert. Ab 10.30 Uhr gibt es einen Frühschoppen und um 13.30 steht schließlich der Höhepunkt des Tages an: der große Festumzug. Der Musikverein Mönchsdeggingen sorgt für musikalische Begleitung. Doch auch danach ist noch was geboten: Michael Thum, bekannt aus der Fernsehserie „Immer wieder sonntags“, tritt ab 18 Uhr auf. Der Eintritt ist kostenlos. (AZ)

