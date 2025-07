Deutsche Meisterin vom TSV: So geht es für Katharina Rupp weiter

Als Katharina Rupp nach 400 Meter Sprinten über die Ziellinie lief, ging für sie ein Traum in Erfüllung: Sie ist Deutsche U23-Meisterin geworden. Mit ihrem Sieg bei den Leichtathletik-Wettkämpfen in Ulm machte sie dem TSV Nördlingen eine große Ehre, denn sie errang den ersten nationalen U23-Meistertitel des Vereins (wir berichteten). Dabei war zunächst gar nicht geplant, dass Rupp überhaupt am Rennen teilnimmt. Nun darf sie bei der EM laufen – und hat Pläne für ihre sportliche Karriere in den USA.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis