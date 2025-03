Er stiehlt Socken und Parfüms für über 400 Euro

In einer Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist am Dienstagmittag ein 24-Jähriger aufgefallen. Der Mann wurde von einer Angestellten dabei beobachtet, wie er sich mehrere Parfüms und Socken im Wert von 436 Euro in seine Taschen steckte, die Waren an der Kasse aber nicht bezahlte, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Beamten wurde der Mann durchsucht. Er führte beim Diebstahl ein Pfefferspray mit sich, weshalb nun auch gegen ihn wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt wird. (AZ)

Parfüm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durchsuchung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogerie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis