Jubiläum zum Historischen Markt: "Das ist der Spirit of Oettingen"

Gleich zwei Jubiläen feierte der diesjährige Historische Markt in Oettingen. Von Feuershows bis Märchenstunde gab es ein dichtes Programm rund um alte Zeiten.

In Oettingen war das Wetter am vergangenen Wochenende nicht schön, es war der Stadt hold – denn wenn Handwerker, Vereine, Schaustellerinnen und Gäste in Gewandung zum Historischen Markt zusammentreffen, altertümelt auch die Sprache. Unter der warmen Frühlingssonne also eröffneten Bürgermeister Thomas Heydecker und Vereinsvorsitzender des Historischen Marktes, Christoph Schaffer, das Fest am Samstag feierlich zum Coburger Marsch der Oettinger Stadtkapelle.

Dem Historischen Markt gehe eine intensive Zeit der Vorbereitung voraus: Wochenlang sei in der Altstadt gehämmert, gearbeitet und Bier gebraut worden, sagte Bürgermeister Heydecker in seiner Eröffnungsrede in schwarzem Gewand und goldener Kette auf dem Marktplatz. Auch hob er die besondere Kulisse zwischen Residenzschloss, Fachwerkhäusern und Barockfassaden in der Oettinger Altstadt hervor. Das Fest zeige, was alles zu schaffen sei, wenn Vereine und Lager zusammenarbeiten. Dem Vereinsvorsitzenden Christoph Schaffer gratulierte er zum 20-jährigen Jubiläum: „Er hat den Markt zusammen mit seinem Team geprägt, hat den Kopf aus der Masse gestreckt und Ideen umgesetzt.“ Zum Jubiläum lud der Bürgermeister Vereinsvorsitzenden Schaffer und sein Team auf ein historisches Fest ihrer Wahl ein, „damit ihr euch Inspiration holen, und ein Fest auch als Gäste genießen könnt.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Vor 40 Jahren fand der erste Historische Markt als kleiner Handwerkermarkt statt

Christoph Schaffer feierte nicht als einziger ein rundes Jubiläum: Vor genau 40 Jahren fand der Historische Markt das erste Mal als kleiner Handwerkermarkt an. Dass der Markt gewachsen und heute ein fester Bestandteil im Jahreskalender sei, sei Grund zu feiern, sagte Schaffer. „Heute stehen wir da, wo wir sind, weil alle mit anpacken, von Handwerker bis Werbetreibenden und Menschen am Schreibtisch“, lobte Schaffer. Und auch der Großteil der Oettinger beteilige sich an den Vorbereitungen: "Es zeigt sich, was im Ehrenamt alles möglich ist", sagte der Vereinsvorsitzende. Er sei stolz auf diese Entwicklungen. „Das ist der Spirit of Oettingen: Da gibt’s kein `passt schon‘, wenn es noch nicht passt. Das treibt mich an, das treibt uns an."

Schaffer erinnerte auch an die Wetterkapriolen, die die Vorbereitungen zum diesjährigen Markt begleitet hatten: „Vor fünf Wochen standen wir in kurzen Hosen hier, eine Woche später in Mütze und Anorak. Als die ersten Wetterprognosen für dieses Wochenende kamen, war uns mulmig zumute. Aber das Wetter ist uns hold, und dafür sind wir dankbar“, sagt er. Und er versprach den Besucherinnen und Besuchern auf dem Markt einen Höhepunkt nach dem anderen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Am Freitagabend hat der Historische Markt 2024 in Oettingen begonnen. Das ganze Wochenende über war viel geboten - vom Lagerleben bis zum Ritterturnier. Video: German Groß, Groß Film & TV Produktionen

Umzug beim Historischen Markt in Oettingen

Den großen Umzug Richtung Marktplatz führte die Stadtkapelle Oettingen an. Alle teilnehmenden Gruppen des historischen Marktes folgten ihr unter dem Jubel von Tausenden Besucherinnen und Besuchern, die meist auch selbst in historischem Gewand erschienen waren: Mit dabei beim Umzug waren Handwerker, Trommelgruppen und Spielleute, Landsknechte, Narren, aber auch Akrobaten und Ritter. Auf sechs Bühnen in der Altstadt traten die Künstlerinnen und Künstler abwechselnd auf und begeisterten kleine und große Gäste.

118 Bilder Nachtturnier und Narren: So war der Freitag beim Historischen Markt Foto: Werner Rensing

Zum ersten Mal konnten Schaffer und sein Team das Berliner Artistenensemble „Flugträumer“ für sich gewinnen, die mit spektakulärer Luftakrobatik aufwarteten. In der Altstadt zeigten Meister alter Berufe von Schmied bis Korbflechterin an etwa 70 verschiedenen Ständen ihre Handwerkskunst. Im Graben lieferte sich die Gruppe der Herzog Tassilo-Ritter hoch zu Ross Showkämpfe in Ritterrüstung und abends waren Feuershows geboten. Und das Wetter blieb auch bis zum Ende am Sonntag hold.