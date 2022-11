Dehlingen

Autofahrer missachtet in Dehlingen Vorfahrt

Im Neresheimer Ortsteil Dehlingen verursacht ein 57-Jähriger am Sonntagabend einen Unfall.

Am Sonntagabend kommt es an einer Kreuzung in Dehlingen zu einem Unfall, weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen missachtet.

Ein 57-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend im Neresheimer Ortsteil Dehlingen einen Unfall verursacht. An der Kreuzung der Landesstraße 1070 mit der Kreisstraße 3296 missachtete er laut Polizeibericht gegen 20 Uhr die Vorfahrt eines 39-Jährigen. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe, beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

