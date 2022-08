Unbekannter fährt in Dehlingen Oberleitung eines Telefonmastes an

Bereits am Samstag wird in Dehlingen die Oberleitung eines Telefonmastes beschädigt. Die Polizei Aalen bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 12 und 19 Uhr im Neresheimer Ortsteil Dehlingen die Oberleitung eines Telefonmastes in der Ulrichstraße beschädigt. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise. (AZ)