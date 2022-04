150 Jahre Soldatenverein: Deiningen feiert vier Tage lang

Vor 150 Jahren, kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg, gründete sich in Deiningen der heutige Soldaten-, Reservisten- und Kriegerverein. Das wird gefeiert.

Die im Jahr 1927 geweihte Fahne existiert noch immer: "Die vorherige Fahne hatte etwas gelitten", sagt Peter Schröppel. Er ist der Vorsitzende des Soldaten-, Reservisten- und Kriegervereins Deiningen. Und der feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Programm.

Schröppel erzählt aus der Geschichte des Vereins: Im Jahr 1871 hätten 24 Männer aus der Gemeinde am Deutsch-Französischen Krieg teilgenommen. Nach ihrer Rückkehr gründeten sie 1872 den Veteranenverein Deiningen. Zur ersten Fahnenweihe sei es aber erst einige Jahre später gekommen, am 26. Oktober 1997.

Nach dem Ersten Weltkrieg gründete sich dann der Verein Kriegerbund im Ort, diesem schloss sich der bestehende Verein an. Die Hintergründe dazu kennt Schröppel nicht, Informationen aus der Zeit hat er nur aus der Festschrift.

Deininger Soldatenverein hatte nach dem Zweiten Weltkrieg 127 Mitglieder

Um den Zweiten Weltkrieg war es ruhig um den Verein: "In Kriegszeiten war nichts, es gab kein normales Vereinsleben", sagt Schröppel. Erst 1953 ging es wieder richtig los, ein neuer Vorstand wurde gewählt, neue Mitglieder aufgenommen. 127 Personen waren damals im Verein tätig, es ist die höchste Mitgliederzahl, die erreicht wurde.

Im Jahr 1996 wurde dann der Name in Soldaten-, Reservisten- und Kriegerverein umbenannt, damit auch alle Mitglieder eingeschlossen seien. Ein Mitglied gebe es, das noch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen habe. Andere Vereine würden ihr Jubiläum eher nicht so groß feiern. "Wir haben gesagt, wir wollen es riskieren. 150 Jahre sollte man schon mit einem richtigen Fest feiern", sagt Schröppel. Seit drei Jahren wird die Feier geplant.

Dorfrocker, Festkapelle: So wird das Jubiläum in Deiningen gefeiert

In den vergangenen zwei Pandemiejahren sei die Arbeit des Festausschusses nicht so einfach gewesen, dafür werde es jetzt etwas stressiger. Denn es steht einiges auf dem Programm.

Am Donnerstag, 26. Mai, beginnen die Feierlichkeiten um 9 Uhr mit Begrüßung und Bieranstich am Festplatz am Deininger Sportpark, Vereinsmitglieder werden geehrt. Am Nachmittag soll im Biergarten gefeiert werden, die Deininger Jugendkapelle spielt. Am Freitagabend tritt dann die Band Dorfrocker auf, am Samstag ist ein bayerischer Abend geplant, an dem auch die Festkapelle des Vereins spielt.

Am Sonntag findet neben Frühschoppen und Gottesdienst ab 13.30 Uhr ein Festumzug zum Kriegerdenkmal statt. Später geht es mit einem Fahneneinmarsch zurück ins Zelt. Der Abend soll dann mit dem großen Zapfenstreich mit der Deininger Musikkapelle und dem evangelischen Posaunenchor ausklingen. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Wilhelm Rehklau.