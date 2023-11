18-jährige Fahrerin landet im Gartenzaun

Eine Autofahrerin gerät in Deiningen ins Schleudern. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

Ein Unfall hat sich am Samstagmorgen in Deiningen ereignet. Eine 18-jährige Fahrerin war gegen 8.45 Uhr auf der Alerheimer Straße unterwegs. Dabei fuhr sie, wie die Polizei mitteilt, aus Unachtsamkeit mit dem vorderen rechten Reifen ihres Autos gegen den Bordstein, geriet dadurch ins Schleudern und stieß schließlich mit ihrem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. (AZ)