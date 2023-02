30 Bäume sollen in Deiningen gekappt werden

Plus Im Gemeinderat gibt es kontroverse Diskussionen zu diesem Thema. Die Kommunalpolitiker erhöhen zudem die Kitagebühren ab dem kommenden September.

Der Oettinger Künstler Fred Jansen übernimmt die Gestaltung der Deininger Urnengemeinschaftsgräber. Das teilte Bürgermeister Wilhelm Rehklau gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung mit. Die Entwürfe dafür seien bereits im Rat verabschiedet worden. Um sich einen Eindruck der Dimensionen machen zu können, lud der Bürgermeister die Gemeinderäte ein, bei einer Begehung auf dem Friedhof ein 1:1-Modell zu besichtigen. Dass die Hecken im Wiesenbrütergebiet im Bereich Feldstraße und Kraus-Stadel gestutzt und große Bäume gefällt werden müssen, um Raubvögeln die Ansitze zu nehmen, führte zu kontroversen Diskussionen im Rat.