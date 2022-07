Abwechslungsreiches Jugendkonzert in Deiningen

Bestes Sommerwetter lockte viele Besucherinnen und Besucher auf den Karl-Stirner-Platz in Deiningen. Außerdem wurden Musiker geehrt.

Das Jugendkonzert der Deininger Nachwuchsmusikanten hat jüngst am Karl-Stirner-Platz bei bestem Sommerwetter stattgefunden. Die Zuhörer und die Musiker waren von den gelungenen Auftritten begeistert und spendeten reichlich Applaus. Die Ausbilder und die Dirigentin der Jugendkapelle, Katja Röttinger, stellten ein abwechslungsreiches Programm zusammen.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle mit dem fulminanten Konzertmarsch "Icebreaker". Im Anschluss präsentierte sich die Trommlergruppe mit verschiedenen Feldschritten und Rhythmen, gefolgt vom etwas sanfteren Klang der Blockflötengruppe. Den Rest der ersten Hälfte des Abends wurde von den verschiedenen Instrumentalschülern gestaltet, die mit Hilfe der engagierten Ausbilder durchwegs tolle Stücke vorstellten.

Bevor die Jugendkapelle den Konzertabend abschließen durfte, wurden verdiente und langjährige Nachwuchsmusiker geehrt. Neben den erfolgreich abgelegten Junior-, D1- und D3-Prüfungen durfte der stellvertretende Bezirksdirigent Hartmut Betz auch junge Musiker auszeichnen, die schon seit 10, 15 oder gar 20 Jahren im Verein aktiv sind. Das Vorstandsteam beglückwünschte die Jungmusiker ebenfalls und bedankte sich in diesem Zuge für ihr Engagement und die Treue zur Kapelle.

Um nach den Ehrungen wieder richtig in Schwung zu kommen, startete die Jugendkapelle den zweiten Teil des Abends mit den kräftigen Melodien des Stückes "Zauberland". Anschließend wurde mit "Never forget your Friends" eine melodiöse Hymne an die Freundschaft gespielt. Der mexikanisch-mitreißende Song "Fiesta" bildete gemeinsam mit "Evermore" aus dem Disneyfilm "Die Schöne und das Biest" einen harmonischen Abschluss des Abends. Da das Publikum lautstark eine Zugabe forderte, wurde mit schlagkräftiger Unterstützung verschiedener Percussioninstrumente noch der bekannte Rockklassiker "Highway to Hell" zum Besten gegeben. Durch den langanhaltenden Applaus und die fröhlichen Gesichter nach dem Konzert zeigten Publikum und Musikanten, dass es ein gelungener Abend und eine gute Werbung für den Nachwuchs der Musikkapelle war.