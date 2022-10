Mühlschossbuam im Pfarrheim: Auf Bayerisch sagt sich vieles einfacher

Die Mühlschossbuam sind im Deininger Pfarrheim aufgetreten. Für die Besucherinnen und Besucher gab es viel zu lachen – aber auch viel Nachdenkliches.

Sie sind Verfechter der bayerischen Kultur und setzen sich für das bayerische Lebensgefühl und die Lebensart ein. Ganz nach dem Motto „Laptop und Lederhose“ zeigen sie, dass Dialekt keinesfalls „hinterwäldlerisch“ ist, sondern kurz und knapp die Gefühlswelt deutlicher ausdrücken kann als ein langer, hochdeutscher Monolog: die „Mühlschossbuam“. Sie waren kürzlich im katholischen Pfarrheim in Deiningen zu Gast, wie der Dorfverein Deiningen jetzt mitteilte.

Das Einstandslied „Zefix – reds endlich wieder Bayrisch“, zeigte, dass vieles schöner auf Bayerisch gesagt ist, als mit eingedeutschten Worten. Im Dreiländereck des Altmühltals, aus dem die Gruppe stammt, treffen nicht nur bayerische Regionen aufeinander, sondern auch viele Besucherinnen und Besucher aus aller Herren Länder. Multikulti pur, das wurde mit dem „Knödelwasserblues“ und allerhand Verkleidungsgeschick von Michael Hajek, dem musikalischen Leiter der Kabarettgruppe, präsentiert.

Nachdenklich: "Dorfkind bleibt Dorfkind"

Neben diesen komödiantischen Einlagen spielten die Mühlschossbuam auch nachdenkliche, stimmungsvolle Lieder wie „Dorfkind bleibt Dorfkind“, eine Ode an die Heimat, oder prophezeiten „Die Zeit wird eine andere“, in der jeder Einzelne aufpassen muss, in der hektischen Freizeitkultur nicht verloren zu gehen und sich selbst treu zu bleiben. Mancher schwelgte in Erinnerungen bei „Weißt Du noch“, aber war früher wirklich alles besser?

Kleine Nachbarschaftskonflikte, lustig vertont, wenn die ländlich, ruhige Idylle am Wochenende schnell vorbei ist, sobald die Rasenmäher, Laubsauger, Heckenscheren, Motorsensen und Kreissägen angeschmissen werden. Die „5 B’s“, erzählten von der Liebe zum Bier, Bauch und weiteren Auswirkungen bei übermäßigem Genuss. Kritische Aspekte, wie der Ärztemangel, bleiben den Zuhörenden schwungvoll mitreißend ebenso in Erinnerung wie die Reise nach Italien, bei der die Liebe schon mal durch den Magen geht. Ein neues gesellschaftliches Phänomen, Tattoos und Piercings überall am Körper, wurde differenziert musikalisch hinterfragt.

Auftritt der Mühlschossbuam endet passend mit "Zeit is um"

Das begeisternde Musikkabarett endete treffend mit „Zeit is um“, immer wenn es am schönsten ist, und jede Reise findet ein Ende mit „Fahr mer hoim“. Alle Anwesenden waren prächtig unterhalten worden und gingen mit einem guten Gefühl nach Hause. Im Vorfeld wurde eine kabarettistische Hochleistungsperformance angekündigt. Dieses Versprechen hatte die dreiköpfige Gruppe mehr als eingelöst. (AZ)