Deiningen: Auto gerät in Gegenverkehr und verursacht 2000 Euro Schaden

Deiningen

30-Jähriger kann noch reagieren: Ihm kommt plötzlich ein Autofahrer entgegen

Ein 47-Jähriger geriet auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Deiningen in den Gegenverkehr. Beim Ausweichmanöver fliegt ein Außenspiegel durch die Luft.
    Bei Deiningen stießen zwei Autos mit den Seitenspiegeln gegeneinander. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist auf der Staatsstraße bei Deiningen in den Gegenverkehr geraten und hat deshalb ein anders Auto gestreift. Laut Polizeibericht war der 47-jährige Unfallverursacher am vergangenen Dienstagmorgen von Nördlingen in Richtung Deiningen unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr er in den Gegenverkehr. Der 30-jährige Autofahrer auf der anderen Spur reagierte richtig: Er wich nach rechts aus und verhinderte so einen Frontalzusammenstoß. Allerdings stießen die linken Außenspiegel der beiden Autos gegeneinander, einer der Spiegel flog durch die Wucht der Kollision gegen die Stoßstange eines dahinter fahrenden Fahrzeuges. Niemand wurde verletzt, der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. (AZ)

