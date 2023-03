Autos stoßen beim Überholen auf der Staatsstraße bei Deiningen zusammen

Am Dienstagmorgen will ein 30-Jähriger bei Deiningen eine Frau verbotenerweise überholen. Beide Autos kollidieren.

Als ein 30-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Fessenheim verbotswidrig eine 62-jährige Pkw-Fahrerin überholen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, wollte die Fahrerin nach dem Ortsausgang nach links in die Wegscheide abbiegen. Beim Abbiegen bemerkte sie nicht, dass der Fahrer sie überholte. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 5700 Euro. (AZ)

