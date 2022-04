Autos stoßen frontal zusammen: 13.000 Euro Schaden in Deiningen

Bei einem Unfall in Deiningen kollidieren zwei Autos. Nach Angaben der Polizei hat einer der Fahrer den anderen Wagen übersehen.

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 12.50 Uhr in Deiningen ereignet. Dort übersah nach Polizeiangaben ein 20-Jähriger beim Einfahren vom Weiler in die Hauptstraße eine von rechts kommende Pkw-Fahrerin.

Die vorfahrtsberechtigte Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß frontal in die rechte Fahrzeugseite des 20-Jährigen. Keiner der Unfallbeteiligten wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (AZ)