Baustelle verzögert sich: Autofahrer brauchen in Deiningen Geduld

Plus Bei der Bürgerversammlung informiert Bürgermeister Wilhelm Rehklau über die aktuellen Projekte. Er hofft, dass heuer alle Deininger ans Glasfasernetz angeschlossen würden.

Es war eine Menge an Informationen, die Bürgermeister Wilhelm Rehklau den gut 30 Bürgerinnen und Bürgern im Saal der Pizzeria Donau-Ries servierte. Die exakten Zahlen des Gemeindejahres für 2023 waren schon auf den Plätzen verteilt, bevor der Rathauschef mit seinem zweieinhalbstündigen Informationsmarathon begann. Gefühlt ließ er kein Thema aus, das die Gemeinde in den vergangenen zwölf Monaten beschäftigt hatte – außer den Standort für das neue Feuerwehrhaus.

Auf eine entsprechende Frage hin verwies Rehklau auf laufende Untersuchungen eines Ingenieurbüros und dessen Präsentation bei der kommenden Gemeinderatssitzung. Er begann mit einem kurzen Rückgriff auf Corona und die anderen laufenden Krisen, von denen Deiningen bisher eigentlich keine finanziellen Nachteile zu erleiden hatte: Der Gasvertrag laufe seit 2021, und beim Strom sei man, so der Bürgermeister, "bis Ende 2023 safe". 1844 Bürger leben aktuell in der Gemeinde. Rehklau stellte die Pläne für eine Aktualisierung der gemeindlichen Webseite vor, lobte die überaus gute Akzeptanz der Gemeindebücherei und freute sich über zur Zeit 61 aktive Feuerwehrler.