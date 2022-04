"Bayboom" in Deiningen: Kita bekommt siebte Gruppe

Plus In Deiningen gibt es aktuell immer mehr Babys. Deswegen wird die Villa Funkelstein erweitert. Auch steht fest, worin die Gemeinde investiert.

Ebenso war die Kita „Villa Funkelstein“ war schon des Öfteren Thema im Gremium. Bürgermeister Wilhelm Rehklau teilte mit, dass es in der Gemeinde entgegen der Annahme aus dem Jahr 2021 inzwischen eine regelrechten „Babyboom“ in der Gemeinde gebe. Das hat Auswirkungen.