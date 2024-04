Christine Bitterlich las aus ihren Gedichten

"Die Wahrheit mit einem Lächeln auszudrücken" - diese Kunst versteht die Mundartdichterin Christine Bitterlich. Im Rahmen der Rieser Kulturtage wird man davon Zeuge.

Es gibt sie noch, die heimatliche Mundart, und es gibt noch ihre Freunde, die in einer Zahl von gut 90 Personen zu der bekannten Mundartdichterin Christine Bitterlich nach Deiningen kamen, um ihren Gedichten zu lauschen. In seiner Begrüßung wartete Dr. Josef Hopfenzitz natürlich auch mit etlichen heute kaum mehr bekannten Vokabeln auf und betonte eine ihr wichtige Weisheit: „Em Leba isch so viel für d'Katz“. Dies sei in ihren Darstellungen stets zu spüren, weil sie „die Wahrheit mit einem Lächeln auszudrücken“ verstehe.

Eine pure Freude war es, ihren spannenden Geschichten, die sie mit einem schelmischen Augenzwinkern vortrug, zu folgen. Ob es sich um die mühsame Beerdigung eines falschen Katers handelte oder um die Fische im Gosheimer Weiher, die lieber 100 Schwimmer erleben als einen Angler am Ufer. Die lockere Stimmung im Saal antwortete auf jede einzelne Episode aus der Erlebniswelt der Heimatdichterin mit verständnisvollem Beifall.

Gedicht über einen "Gänsesattler"

Da ging es auch um die „Gänsesattler“ von Itzing, die mit Gänsehilfe einen reißenden Bach überqueren wollten. Süffisant teilte sie zudem ein Rezept für Schneckeneier statt Kaviar mit und erzählte spitzbübisch vom angepieselten Herz, das ein Bub von der Nördlinger Mess' seiner Oma bringen sollte. Die heitere Atmosphäre spiegelte sich auch im kräftigen Singen bekannter Volkslieder, die Hermann Kucher auf dem Akkordeon intonierte. Für Wilhelm Imrich als Vertreter des Vereins Rieser Kulturtage war es im Schlusswort eine Herzenssache, der verehrten Erzählerin Frühlingsblumen zu überreichen.