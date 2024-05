Das Cowabanga schließt für immer: "Wir hatten großen Spaß"

Plus Nach 32 Jahren schließt das Deininger Sportzentrum seine Pforten. Für die Betreiber Hans und Liane Dischinger war die Einrichtung nicht nur ihr Arbeitsplatz - sondern auch ein Zuhause.

Eine Ära geht zu Ende, die Familie Dischinger sagt „Lebewohl“. Am Freitag schließt das Deininger Urgestein Hans Dischinger mit seiner Familie ein letztes Mal die Türen des Cowabanga auf. Mehr zweihundert Sportfreunde haben sich bereits zur „Abschiedsvorstellung“ angekündigt, um noch ein allerletztes Mal eine der zahlreichen Aktivitäten, die das Cowabanga selbst über die Kreisgrenzen hinaus bekannt und beliebt gemacht haben, zu nutzen.

Seit 1991 gab es das Sportcenter, eine in dieser Form einzigartige Anlage, die mit ihrem vielfältigen Angebot und einer Kombination aus Sport und Gastronomie in der Region glänzte. Aus Südafrika hatte Hans Dischinger die Idee mitgebracht, als er dort monatelang auf Montage gearbeitet hat. Bedingt durch die Verletzungen bei einem unverschuldeten Motorradunfall konnte er seine Montagetätigkeit nicht mehr weiter ausüben und über einige berufliche Umwege ist er schließlich nach Deiningen, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist, zurückgekehrt um dort seinen Traum zu verwirklichen: Cowabanga, sein Gastro-Sportcenter.