Das ist der Standort für das neue Feuerwehrhaus Deiningen

Die Entscheidung fiel im Deininger Rat nicht einstimmig aus. Die Feuerwehrleute müssen sich gedulden, bis das Projekt realisiert wird.

Am Ende war der Diskussionsbedarf im Deininger Gemeinderat nicht mehr allzu groß. Schließlich hatte es schon einige Vorbesprechungen gegeben, in denen es um die möglichen neuen Standorte für Feuerwehrhaus und Bauhof gegangen war. Bürgermeister Wilhelm Rehklau hatte zudem alle Fakten nochmals zusammengefasst. Eigentlich hätten alle Räte, so der Tenor, auch mit allen vorgeschlagenen Lösungen „irgendwie leben“ können.

Sonja Gernhäuser-Weng präferierte den Standort St.-Martin-Straße, also die Nutzung und den kompletten Umbau der bisherigen Feuerwehr- und Bauhof-Gebäude. Andreas Husel dagegen plädierte für einen Neubau für die Feuerwehr in der Jahnstraße, um am „alten“ Standort Platz für eine Senioren- und barrierefreie gemeindliche Wohnanlage zu haben. Folgerichtig fiel der Beschluss nicht einstimmig, sondern mit 7:4 für die Pläne, das neue Feuerwehrhaus an der St.-Martin-Straße zu errichten.

Es dauert noch, bis das Feuerwehrhaus in Deiningen realisiert wird

Lediglich der noch bis 2025 laufende Mietvertrag mit dem Landratsamt (im bestehenden Gebäude sind bis dahin Asylbewerber untergebracht) stand anfangs dagegen. Doch Bürgermeister Rehklau verwies darauf, dass ja jetzt, nach dem endgültigen Beschluss in die konkrete Feinplanung gegangen werden müsse und es sicher noch einige Zeit dauere, bis das Vorhaben realisiert werden könne: „Das Feuerwehrhaus soll die nächsten 70 Jahre dort stehen, da spielen jetzt zwei, drei Jahre Planungs- und Bauzeit doch nicht wirklich eine Rolle.“

Gleichwohl war für die anschließende nichtöffentliche Sitzung der Einstieg in die detailgenaue Planungsvergabe vorgesehen, um dennoch keine unnötige Zeit zu verlieren. Sowohl für Feuerwehrhaus als auch für den Bauhof, dessen neuer Standort praktisch ohne weitere Diskussion einstimmig beschlossen wurde: am Platz der alten Kläranlage. Dort gebe es zwar noch Abstimmungsbedarf mit dem Landrats- und Wasserwirtschaftsamt, Wilhelm Rehklau war sich sicher, dass dieser ideale Platz für den Bauhof an der DON 7 die Zustimmung aller bekommen werde.

Förderrichtlinien für Feuerwehr verbessert

Eine gute Nachricht hatte der Bürgermeister bereits zu Beginn der Sitzung verkünden können: Aktuell habe der Staat die Förderrichtlinien für die Feuerwehr (und deren Neubauten) deutlich verbessert. Im Klartext bedeute das für Deiningen, dass fast das Doppelte an Förderung als bisher zur Verfügung stehe nämlich 471.000 Euro. Zwei Vertreter der Feuerwehr, die bei der Sitzung dabei waren - es fand gleichzeitig eine Übung statt - zeigten sich nach der Sitzung zufrieden mit der Entscheidung und hatten auch noch während der Sitzung per Handy die derweil übenden Kameraden informiert.

Ein Bauantrag plus „Antrag auf Bezuschussung privater Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Förderprogramms „lebendige Ortskerne“ wurde ebenfalls einstimmig verabschiedet, weil man es im Rat ausdrücklich begrüßt, dass sich jemand auch im Dorfkern mit einem Neu- bzw. Umbau engagiert.