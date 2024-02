Deiningen

06:00 Uhr

Deiningen ehrt seine Nachkriegs-Neubürger: Eine Gedenktafel entsteht

Am Rathaus in Deiningen soll eine Gedenktafel errichtet werden.

Plus Eine kleine Gedenkstätte soll am Deininger Rathaus gebaut werden. Kurios ist die Lage bei den Laternen am Webersteig: Die Lampen sind da, aber wo verlaufen die Kabel?

Von Peter Urban

Über 1700 Menschen sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deiningen gekommen. Immer wieder hat Bürgermeister Wilhelm Rehklau bei Festreden die Leistungen dieser Neu-Bürger im Laufe der Jahre, aber auch die Integrationsleistung der Deininger Bürgerschaft in dieser Zeit gewürdigt. Um diesen gemeinsamen Kraftakt zu würdigen und ihn auch nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat die Gemeinde jetzt beschlossen, eine Gedenktafel zu installieren.

Auslöser war ein Brief des Dorfvereins Deiningen an die Gemeinde, in dem der Gedanke aufgegriffen wurde und – mehr noch – seitens des Vereins das Angebot gemacht, wenn eine solche Gedenkstätte den Preis von 10.000 Euro nicht überschreiten würde, die Hälfte der Kosten mittragen zu wollen. Wilhelm Rehklau verlas den Brief im Wortlaut. Daraufhin beschloss der Rat einstimmig, den Vorschlag des Dorfvereins aufzugreifen und die Gestaltung einer Gedenktafel in Auftrag zu geben. Der Standort wurde ebenfalls bestimmt: rechts neben dem Rathausportal. Inhalt und Form werde man in enger Zusammenarbeit mit dem Dorfverein erarbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen