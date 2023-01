Deiningen

07:20 Uhr

Deininger Bürgermeister appelliert, einander in schweren Zeiten zu helfen

Plus Beim Neujahrsempfang hebt Bürgermeister Wilhelm Rehklau Leistungen Deininger Bürgerinnen und Bürger hervor, stimmt aber auch auf schwierige Monate ein.

Von Bernd Schied

Freiwilliges Engagement und eine aktive Bürgerschaft sind für jede Kommune wichtige Eckpfeiler. Vielfältige Aufgaben werden von Ehrenamtlichen in den verschiedensten Bereichen übernommen – sei es im Sozialen, in den Vereinen und Kirchen, in der Dorfentwicklung oder in der Kultur. Das ist auch in Deiningen so. Deshalb hat Bürgermeister Wilhelm Rehklau in diesem Jahr Vertreterinnen und Vertreter der 28 örtlichen Vereine und Institutionen zum Neujahrsempfang eingeladen, um deren Wirken öffentlich zu würdigen und anzuerkennen.

