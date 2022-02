Deininger Rat berät über Parkplätze an der Raiffeisenstraße

Plus Der Rat trifft eine Entscheidung zum Parken. Diskussionsbedarf gibt es noch zum Erdaushub. Auch in die Deininger Feuerwehr wird investiert.

Obwohl der Ton zwischen Gemeinderat beziehungsweise Bürgermeister und Freiwilliger Feuerwehr in Deiningen wegen der Standortfrage und des Neubaus etwas rauer geworden ist, steht das Gremium voll hinter der Arbeit und dem Engagement der Truppe um Kommandant Stefan Maier. Deshalb war es kein allzu großer Kraftakt von Bürgermeister Wilhelm Rehklau, den Rat davon zu überzeugen, für das Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Investitionen für die Feuerwehr in Höhe von rund 40.000 Euro zu bewilligen. Worin das investiert wird.