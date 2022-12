Deininger Straßenlaternen werden nicht früher ausgeschaltet

Soll die Straßenbeleuchtung zum Sparen von Energie nachts ausgeschaltet werden? In Deiningen ist man sich nicht einig, eine Entscheidung fällt trotzdem.

Seit Wochen wird in vielen Gemeinden im Landkreis darüber diskutiert: Sollen die Straßenlaternen in der Nacht ausgeschaltet werden? Schließlich sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Energie zu sparen, auch die Kommunen sind dabei nicht auszunehmen. Wie viel Energie in Deiningen so eingespart werden könnte.

Bürgermeister Wilhelm Rehklau teilte in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit, nach Diskussionen im Bauausschuss sollte er prüfen, was einerseits eine 50-prozentige Dimmung der Laternen an Energie spare und andererseits der Effekt einer Ausweitung der Abschaltung in der Nacht wäre. Allerdings sind die Straßenlaternen derzeit schon gedimmt, insofern stand nur noch eine mögliche zeitweise Abschaltung zur Debatte.

Früheres Abschalten der Laternen würde in Deiningen 20 Prozent Energie sparen

Aktuell werden die Laternen zwischen 1 und 4 Uhr nachts ausgeschaltet, die Ausweitung hätte bedeutet, dass die Lichter ab Mitternacht ausgehen und erst ab 4.45 Uhr wieder leuchten. Rehklau schilderte, dass dies ein Einsparpotenzial von rund 20 Prozent biete, finanziell schlage das mit 2000 bis 2500 Euro zu Buche. Allerdings müsse man dies an sieben Stationen in Deiningen ändern, was jeweils Kosten von 200 Euro bedeuten würde.

Die Zweite Bürgermeisterin Sonja Gernhäuser-Weng gab zu bedenken, dass es ja nicht nur um die Kosten für die Gemeinde, sondern vor allem um die Energieeinsparung gehe. Rat Hans-Jürgen Wagner wollte wissen, ob diese 200 Euro Kosten auch wieder fällig würden, wenn man die Beleuchtung wieder umstelle, das bejahte Rehklau.

Gemeinderat Jürgen Wenzel sah dies zwiegespalten: Ja, man könne Energie einsparen, doch er sorge sich um die Sicherheit. "Wenn ich mitkriege, wie die Vandalen am Sportheim die Dunkelheit ausnutzen ..." So sei am Wochenende um Mitternacht vielleicht noch jemand in der Nähe, Wenzel fürchtet, dass im Falle einer früheren Abschaltung noch mehr passiere.

Rehklau sagte, das sei auch im Bauausschuss diskutiert worden. Dennoch sei Energiesparen ein Thema. Der Vorschlag, die Leuchtzeit zu reduzieren, wurde mit acht zu vier Stimmen abgelehnt.