Der Katholische Deutsche Frauenbund Deiningen feiert sein 50jähriges Jubiläum

Vor Kurzem feierte der KDFB Deiningen sein 50-jähriges Bestehen. Der Tag begann mit einem großartigen Gottesdienst in der voll besetzten St.-Martins-Kirche. Der feierliche Fahneneinzug mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, der Frauenbundgruppen und den Mitgliedern des Jubelvereins wurde von der Musikkapelle Deiningen mit dem fulminanten Stück Highland Cathedral empfangen. Der Gottesdienst unter dem Motto „Perlen und Schätze“ wurde von der geistlichen Beirätin Margit Oefele ausgearbeitet, von den Vorstandsfrauen mitgestaltet und von Stadtpfarrer Benjamin Beck zelebriert Das Leben und Wirken der Heiligen Katharina von Siena wurde von den Deininger Frauenbundfrauen zum roten Faden durch das Jubiläumsjahr gewählt. Dieses zentrale Thema in der Predigt führte die Gottesdienstbesucher zur großen Bedeutung der Frauen in Kirche und sozialem Leben der Pfarrgemeinden. Im Gottesdienst wurden Rosenkränze und Anstecknadeln als Präsent für die Gründungsmitglieder und die neuen Fahnen geweiht. Die Musikkapelle Deiningen, die Sängerinnen Monika Hochstatter und Kathrin Meyer, sowie Klaus Ortler an der Orgel machten den Gottesdienst auch zu einem musikalischen Erlebnis. Danach spielte die Musikkapelle die Gäste in den Pfarrgarten zum Festakt. Nach der Festrede sprachen die Diözesanvorsitzende Ulrike Stowasser, der katholische Pfarrgemeinderat, 1. Bürgermeister Willi Rehklau und die evangelische Kirchenverwaltung ihre Grußworte. Überrascht wurden die Frauen von Bürgermeister Rehklau mit einer Rose und einer persönlichen Spende an den Verein von 500 Euro. Die Gründungsmitglieder wurden einzeln mit persönlichen Worten geehrt und erhielten die Rosenkränze, eine Dankesurkunde und Anstecknadeln des KDFB. Nach dem Festakt wurden die Gäste zum Weißwurstfrühstück geladen. Die Feier wurde bei Kaffee und Kuchen bis in den Nachmittag hinein mit Unterhaltung durch die Blaskapelle DTM - Deininger Tanzlmusi fortgesetzt.

