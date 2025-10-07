Icon Menü
Deiningen: Die Kita Villa Funkelstein bedankt sich bei Zweirad Müller

Deiningen

Die Kita Villa Funkelstein bedankt sich bei Zweirad Müller

Neue Laufräder und Helme für die Kita
Von Myriam Schwegler für Kita Villa Funkelstein
    Stefanie Engel (links), Myriam Schwegler (rechts), Martina Müller (rechts)
    Stefanie Engel (links), Myriam Schwegler (rechts), Martina Müller (rechts) Foto: Tim Egger

    Die Firma Zweirad Müller aus Nördlingen überreichte den Kindern der Kita Villa Funkelstein aus Deiningen vier neue Laufräder und vier Kinderhelme. Die Leiterin der Einrichtung, Myriam Schwegler (mitte) und die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Engel bedankten sich herzlich im Namen aller Kinder, Eltern und Mitarbeitern für die großzügige Spende.

