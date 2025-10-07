Die Kita Villa Funkelstein bedankt sich bei Zweirad Müller

Die Firma Zweirad Müller aus Nördlingen überreichte den Kindern der Kita Villa Funkelstein aus Deiningen vier neue Laufräder und vier Kinderhelme. Die Leiterin der Einrichtung, Myriam Schwegler (mitte) und die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Engel bedankten sich herzlich im Namen aller Kinder, Eltern und Mitarbeitern für die großzügige Spende.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!