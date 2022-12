Diese Projekte stehen 2023 in Deiningen an

Plus Eine Baustelle im Jahr 2023 ist die Kreisstraße. Auch weitere Vorhaben werden geplant. Allerdings wartet Deiningen noch auf mehr als eine halbe Million Euro.

Es ist eine lange Liste, die Bürgermeister Wilhelm Rehklau den Gemeinderäten zeigt: Auf ihr sind die geplanten Investitionen für das kommende Jahr verzeichnet. Schon jetzt ist klar: Nicht alles davon wird sich bereits 2023 umsetzen lassen. Doch die Baustelle der Kreisstraße DON7 (Jahn-/Raiffeisenstraße) wird Deiningen eine Weile beschäftigen.