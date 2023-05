Diese Standorte sind in der engeren Wahl für das neue Deininger Feuerwehrhaus

Plus Im Gemeinderat Deiningen werden verschiedene Möglichkeiten in Sachen Feuerwehrhaus diskutiert. Für den Bauhof scheint eine extra Lösung gefunden zu sein.

Wo soll das neue Feuerwehrhaus hin? Darüber hat der Deininger Gemeinderat diskutiert. Bürgermeister Wilhelm Rehklau hatte unlängst bei der Bürgerversammlung angekündigt, dass man sich sehr zeitnah mit der konkreten Standortsuche beschäftigen werde, ein Ingenieurbüro sei schon mit einer Standortanalyse beauftragt. Im Vorfeld hatte er sowohl mit der Feuerwehr als auch mit dem Bauhof den Flächenbedarf erarbeitet, um dem Büro möglichst konkrete Aufgabenstellungen an die Hand geben zu können.

Soll doch bei dem Aufwand, den man betreiben müsse, auch das gesamte Equipment einer Gemeinde (vom Zelt über Grillbuden oder Toilettenwagen bis zum Maibaumständer), das für die allgemeine Nutzung bei Festen und Events zur Verfügung steht, im Zuge der Neugestaltung einen festen Lagerort bekommen. Anton Gerstmeier vom gleichnamigen Architekturbüro war in die Gemeindekanzlei gekommen, um dem Rat eine professionelle Standortanlayse zu unterbreiten plus eine Grobkonzeptionierung der jeweiligen Gebäude unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten.