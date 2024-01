Drei Autos bei Unfall beschädigt

Ein 27-Jährige übersieht, dass die Autos vor ihr bremsen müssen. Der Sachschaden ist noch vierstellig.

Gleich drei Autos sind bei einem Unfall am Mittwoch im Ries beschädigt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17.35 Uhr auf der Staatsstraße von Fessenheim in Richtung Deiningen am Kreisverkehr. Ein 27 Jahre alter Autofahrer musste verkehrsbedingt halten, der nachfahrende 37-jährige Autofahrer erkannte die Situation und bremste ebenfalls ab.

Eine 27-Jährige dagegen fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wiederum auf das Auto davor aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Laut dem Bericht der Polizei waren die Unfallbeteiligten unverletzt, wurden aber vorsorglich im Krankenhaus versorgt. (AZ)