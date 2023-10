Kommt ein Seniorenbeirat für das Mittlere Ries?

Plus Die Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen wollen Energien bündeln. Bei einer ersten Auftaktveranstaltung wurden bereits Ideen für Seniorenarbeit gesammelt.

Schon zehn Jahren haben die drei Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen den Weg einer engeren Zusammenarbeit im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Mittleres Ries eingeschlagen. Dabei zielt die Bündelung der Energien der Gemeinden nicht darauf ab, „Papier und Luft“ zu produzieren, sondern auf greifbare Aktivitäten und konkrete Verbesserungen für die Bevölkerung. Dieser Maßgabe folgend fand im Katholischen Pfarrheim in Deinigen eine Art Auftaktveranstaltung mit der Absicht statt, die Grundlagen für einen Seniorenbeirat zu schaffen.

Alle drei Bürgermeister, die natürlich bei der Veranstaltung anwesend waren, hatten sich dazu interessante Referenten geladen, die das Thema vor knapp sechzig Besucherinnen und Besuchern von Grund auf beleuchten sollten. Zunächst erklärte Wilhelm Rehklau den Anwesenden noch einmal, was die ILE ist und welche Bedeutung sie bei effektiver Nutzung für die Gemeinden haben kann. Als Beispiel nannte er die „Helfenden Hände“, eine inzwischen etablierte Institution. Sieglinde Besel stellte dieses Projekt anschließend vor und berichtete anschaulich über die segensreiche Arbeit der ehrenamtlichen Helfer und die vielen Aktivitäten, die daraus entstanden sind.