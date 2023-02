Eltern müssen ab Herbst höhere Kindergarten-Gebühren in Deiningen bezahlen

Der Deininger Gemeinderat diskutiert die Bedarfsplanung für das neue Kindergartenjahr. 106 Kinder werden erwartet. Die Kosten steigen.

Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte im Deiniger Gemeinderat ist jüngst die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2023/24 und eine Vorschau auf das Jahr 2024/25 gewesen. Bürgermeister Wilhelm Rehklau stellte die gesammelten Informationen zu den Kinderzahlen und Gruppen vor.

106 Kinder werden im nächsten Kindergartenjahr erwartet, das sind zwei weniger als aktuell. 46 Kinder besuchen den Kindergarten, 39 gehen in die Krippe und 21 Kinder besuchen die sogenannte Maxi-Gruppe, die in der Schule untergebracht ist. „Im Herbst wechseln 25 Kinder in den Kindergarten und 21 Kinder rücken in die Krippe nach, so dass wir etwas Luft bekommen“, sagte Wilhelm Rehklau. Außerdem bekomme die Gemeinde sehr positive Rückmeldungen zur Unterbringung der Maxi-Gruppe im Schulgebäude, da sich die Kinder hier schon „in der Vorschule“ an die künftige neue Umgebung gewöhnen können.

Diskussion über Beitragserhöhung im Kindergarten in Deiningen

Einziger Wermutstropfen: Höhere Personalkosten und weiter allgemein gestiegene Kosten machen eine moderate Gebührenanpassung unumgänglich. Von den ursprünglich vom Bürgermeister vorgeschlagenen Erhöhungen von 20 Prozent für die Krippe und zehn Prozent für den Kindergarten war man im Rat, insbesondere in Person von Sonja Gernhäuser-Weng, nicht begeistert. Sie sah darin keineswegs eine „moderate Erhöhung“ und „ein falsches Signal in der heutigen Zeit“.

Während Leo van Bree mit der Erhöhung gut leben konnte („Wir haben ein top Preis-Leistungs-Verhältnis“) und Wilhelm Rehklau einwandte, man könne nicht noch mehr Kosten auf die Allgemeinheit (jährlich circa 170.000 Euro Defizit) abwälzen, entwickelte sich eine intensive Diskussion, in der man sich schließlich einstimmig einigte: Zehn Prozent Gebührenerhöhung ab Herbst 2023 - pauschal, für alle gleich.

Mehr Bedarf an kleineren Wohnungen: Bebauungsplan wird überarbeitet

In der Sitzung wurde auch noch ein anderes Thema beraten. Laut Bebauungsplan der Gemeinde sind beim Ausbau eines bestehenden Einfamilienhauses bisher nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig. Anhand eines aktuellen Bauantrages wurde der dreißig Jahre alte Bebauungsplan überstimmt und bewusst ein Präzedenzfall geschaffen. Das Argument: Es gibt auch in Deiningen einen erhöhten Bedarf an kleinen Wohnungen, Lösungen dafür wolle man aktiv den Weg ebnen. Der Bebauungsplan wurde dahingehend einstimmig geändert.

Die Maßnahmen für den angestrebten Energie-Nutzungsplan der Gemeinde Deiningen stellte Bürgermeister Rehklau ebenfalls im Detail vor, genauso wie die Vorgehensweise vom Ist-Zustand bis zum Maßnahmenkatalog. Es liege noch viel Arbeit in der Verwaltung, aber der Tenor war im Rat klar: „Wenn wir das machen, dann nur, wenn für die Bürger etwas rauskommt.“

Ganz zum Schluss des öffentlichen Teils wurden die Gestaltungsvorschläge für das Urnengräberfeld auf dem Deininger Friedhof gezeigt, bestehend aus einem Urnen-Gemeinschaftsgrab für 14 Bestattungen und einem Baumgrab-Modell. Die vom Bauausschuss schon diskutieren Entwürfe wurden befürwortet, sodass einer Vergabe im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung nichts im Wege stand.