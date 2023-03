Zuschüsse vom Freistaat bleiben aus: Deiningen muss zwischenfinanzieren

Plus Der Deininger Gemeinderat berät über den Haushalt. Insgesamt geht es um mehr als vier Millionen Euro. Die Rücklage wird wohl bis zum Ende des Jahres sinken.

Moritz Gerstner, der geschäftsführende Beamte und Kämmerer der VG Ries, war ins Deininger Rathaus gekommen, um persönlich die Vorberatungen und Informationen zum Haushalt 2023 der Gemeinde zu begleiten. „Wir haben uns an den Vorhaben, die im vergangenen November auf dem Tisch lagen, orientiert und das alles jetzt in Zahlen gefasst“, begann er seinen Vortrag, dessen Grundlagen in etlichen Treffen mit Bürgermeister Wilhelm Rehklau erarbeitet worden waren. Alles in allem geht es um ein Haushaltsvolumen von rund 4,3 Millionen Euro.

Die größten Einnahmeposten im Planjahr 2023 sind die Gewerbesteuer mit geschätzt 850.000 Euro und der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer mit veranschlagten 1,19 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen jetzt schon deutliche erhöhte Personalkosten (eine Steigerung von über 250.000 Euro), die sich - wie Gerstner erwähnte - durch die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst noch erhöhen könnten. Auch der sogenannte „sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ liegt um knapp 100.000 Euro höher, die Kreisumlage und die VG-Umlage stehen mit 90.000 Euro mehr zu Buche.

Eine Million Euro für die Jahn- und Raiffeisenstraße in Deiningen

Die größte Investition für die Gemeinde ist der Bauabschnitt VI der Jahn-/Raiffeisenstraße, hier wurde eine Million Euro eingestellt, für Straßenbau und Kanalsanierungen im Bereich DON 7 plus Kapellenstraße nochmals 100.000 Euro. Alle anderen Kosten sind überschaubar finanziert. Bürgermeister Wilhelm Rehklau: „Wir haben unsere Haushalte immer solide gestaltet. Alles, was investiert wurde, lief über den Verwaltungshaushalt.“ Gleichwohl muss der 2022 erwirtschaftete Haushaltsüberschuss von über 240.000 Euro für 2023 entnommen werden, sodass - Stand heute - am 31. Dezember 2023 eine Rücklage von knapp 42.000 Euro übrig bleiben wird.

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt circa 1,6 Millionen Euro, sodass für Zinsen und Tilgungen knapp 80.000 Euro eingeplant werden müssen. Vor allem deshalb - und das sprach Moritz Gerstner in aller Deutlichkeit an - weil der Freistaat Bayern das Wasserwirtschaftsamt „auf dem Trockenen sitzen lässt“: Allein die Gemeinde Deiningen wartet seit Monaten auf den längst bewilligten Zuschuss von 660.000 Euro aus der RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben): "Das bedeutet, dass die Gemeinde das fällige Geld vorstrecken und über einen Kontokorrentkredit von einer halben Million Euro zwischenfinanzieren muss.“

Mittelfristig muss Deiningen über die Hebesätze nachdenken

Der leitende Beamte zeigte sich darüber sichtlich verärgert, vor allem deshalb, "weil Deiningen bei diesem Thema kein Einzelfall ist“. Nach zweieinhalb Stunden eingehender Information erteilte der Rat der VG Ries einstimmig die Ermächtigung zur Haushaltsaufstellung 2023. Nicht ohne einen weiteren Hinweis von Moritz Gerstner zur Kenntnis zu nehmen: "Mittelfristig muss man auch in Deiningen über die Hebesätze nachdenken …“