Ferienprogramm der Bücherei Deiningen

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Deiningen veranstaltete die Ökumenische Gemeindebücherei am 02. August einen vergnüglichen Vormittag unter dem Motto „Auf Wanderschaft mit Franz und Frieder“. Leider musste wegen des anhaltenden Regens der geplante Spaziergang durch Deiningen entfallen. Stattdessen durften die 20 Kinder direkt den lustigen Geschichten vom Franz und den Erlebnissen von Frieder und seiner Oma im Pfarrsaal und im Pfarrhof lauschen. Anschließend wurde noch fleißig gemalt, sodass jeder ein schönes Bild als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte.

