Deiningen

vor 31 Min.

Feuerwehr verfasst Brandbrief an Bürgermeister und Gemeinderat

Plus Die Pandemie hat die Platzprobleme im Feuerwehrhaus in Deiningen noch verschärft, heißt es unter anderem. Deshalb hat der Kommandant seinem Ärger Luft gemacht.

Von Peter Urban

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deiningen, Stefan Maier, hat in einem Brief seinem Ärger Luft gemacht, dass es seiner Meinung nach und der seiner Kameraden in Sachen Neubau Feuerwehrhaus „aktuell keinen konkreten Zeitplan für die anstehenden Planungen mehr gibt, welcher insbesondere die Findung eines Standortes für das neue FFW-Haus und die daraus folgenden Planungen beinhaltet.“ Er richtet sich damit an den Gemeinderat und Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau. Das Thema prägt die letzte Sitzung.

